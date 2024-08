Análise: plano para enfrentar emergências climáticas é chave para o Brasil

O engenheiro florestal ressaltou a importância de um plano de emergência para agir preventivamente em eventos climáticos extremos.

Nessas condições de mudanças climáticas, a gente precisa voltar a um tema que, inclusive, a ministra Marina Silva propôs no começo do ano, que é você ter uma espécie de plano de emergência climática. Por que isso é chave? Porque, na forma como hoje a gente lida com os eventos climáticos extremos, é que a gente toma a ação, a gente tem os instrumentos para tomar a ação no momento que o evento acontece. Mas, se você estiver na iminência de um evento acontecer, ou de alto risco do evento acontecer, você não tem instrumentos para fazer a preparação adequada.

Então é disso que se trata, é a ideia de que a gente precisa, para eventos extremos climáticos, a gente tem que ter mecanismos que permitam você fazer a ação antes de ter o extremo. Você poder declarar emergência, por exemplo, antes do fato de ter acontecido. Tasso Azevedo, engenheiro florestal.

