Amazônia tem recorde de queimadas em 24 horas e bate 'dia do fogo' de 2019

A especialista afirma que a seca e as queimadas não atingem apenas a Amazônia e devem ser encaradas como um problema nacional.

A gente tem observado o fogo para além, no Cerrado, no Pantanal. As queimadas de 2024 atingem números acima da média e impressionantes. Isso tem contribuído para a situação de péssima qualidade do ar inclusive nas áreas urbanas.

Helga Correa

Brigadistas contratados pelo Ibama combatem fogo no sul do Amazonas Imagem: Ibama

Ane Alencar, diretora de Ciência do Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) e coordenadora do MapBiomas Fogo, assegura que, em 2019, o desmatamento era bem maior do que o deste ano —o que é danoso ao ecossistema.

Em 2019, tínhamos uma situação com desmatamento acima dos 10 mil km² e um sinal de desgovernança ambiental muito forte, com um El Niño moderado. Em 2024, temos uma seca extrema consecutiva com um desmatamento bem menor.

Ane Alencar

Para ela, é preciso ter manejo e controle do fogo para evitar situações de queimadas em números alarmantes.