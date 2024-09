Mesmo com os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha mantidos para este ano no mesmo patamar de 2022, de R$ 4,9 bilhões, a equipe que fiscaliza os gastos dos candidatos e partidos foi reduzida em 45%. Há dois anos, havia 22 servidores no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) responsáveis pela contabilidade. Neste ano, são apenas 12 servidores. Questionado pela coluna, o TSE não explicou o motivo da redução e não informou se há plano para aumentar a equipe até as eleições municipais de outubro.