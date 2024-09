Obra com emenda de candidato de Arthur Lira à Câmara é alvo do MPF

A investigação

O MPF apura se houve superfaturamento, conluio entre os licitantes e jogo de planilha (quando os preços são manipulados para beneficiar o vencedor de uma licitação) no convênio.

"A partir das investigações foram constatadas suspeitas da prática, em tese, de crimes como frustração do caráter competitivo, pagamento irregular em contrato administrativo, peculato, crimes tributários e lavagem de capitais", divulgou o MPF.

O nome da operação, "Outside", faz referência às avenidas no entorno de Patos que foram recuperadas, as Alças Sudeste e Sudoeste.

A investigação aponta um possível conluio para beneficiar a empresa que venceu licitação para obras em uma avenida da cidade. A empresa suspeita é a Engelplan, administrada pelo empresário André Luiz de Souza Cesarino. Segundo as investigações, a companhia teria sido favorecida no ato licitatório para a obra por ter ligações com funcionários da Prefeitura de Patos.

A empresa teria diminuído preço de obra para vencer licitação e, depois, teria sido favorecida com aumento do valor através de aditivo contratual. O MPF diz que esse contrato com a Engelplan foi homologado com desconto de 15%, dado pela empresa. Depois, um aditivo desse contrato, assinado em 2022 pelo secretário José do Bomfim Junior, aumentou o valor da obra em 18,62%.