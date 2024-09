Polícia apura ação clandestina com uma morte e 500 famílias expulsas no CE

Mapa do terreno ocupado por moradores cerca de 15 dias antes de ação Imagem: Reprodução

A empresa diz ainda que é proprietária do terreno há mais de 20 anos e que foi informada sobre essa "demarcação" na sexta-feira (6), e no mesmo dia teria registrado um boletim de ocorrência no 34º Distrito Policial.

A equipe foi surpreendida por agressores vindos de fora do terreno, arremessando pedras, ateando fogo e realizando disparos contra todos que se encontravam no local e seus arredores. O trator utilizado na ação foi destruído e incendiado, e dois colaboradores ficaram feridos e levados para um hospital particular.

Por fim, a empresa diz ainda que "não compactua com atos de violência" e que está "à disposição dos órgãos de segurança para colaborar com as investigações."