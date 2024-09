Vice-líder de Tarcísio é condenado por ridicularizar petista com memes

O deputado estadual Guto Zacarias (União-SP) foi condenado pela Justiça paulista a pagar R$ 30 mil a uma eleitora do PT que foi ridicularizada por memes nas redes sociais.

Ativista do MBL (Movimento Brasil Livre), Zacarias colocou em maio do ano passado um cartaz na avenida Paulista convidando os pedestres a debaterem determinados assuntos com ele.

Uma turista carioca, que aceitou participar do debate, entrou na Justiça dizendo que o deputado, vice-líder do governo Tarcísio na Assembleia paulista, manipulou as imagens gravadas, divulgando nas redes sociais "memes" que ridicularizaram suas respostas.