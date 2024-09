A chegada do ministro Antonio Carlos Ferreira ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) muda o equilíbrio de forças no plenário. Ele substitui Raul Araujo, que votou em 2023 a favor de Jair Bolsonaro em ações que resultaram na perda dos direitos políticos do ex-presidente. Araujo foi acompanhado apenas por Nunes Marques, nomeado por Bolsonaro para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) em 2020. O TSE tem composição em constante mudança, porque os mandatos são de dois anos, com renovação por igual período em alguns casos. Passada a votação que atingiu o ex-presidente, a composição da corte mudou e os ventos passaram a soprar de forma mais conservadora. A nova tendência surgiu a partir da posse de André Mendonça, que chegou ao STF em 2021 também por vontade de Bolsonaro.