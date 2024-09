Diplomático e com viés de esquerda, novo ministro pode mudar perfil do TSE

No discurso de posse, proferido no tribunal no dia 19, o novato disse: "Muito me alegra encontrar, entre ministros, advogados e servidores, muitos amigos fraternos". Ele ficará por dois anos no cargo.

Antes de chegar ao STJ, Antonio Carlos era advogado concursado da Caixa Econômica Federal, onde chegou a assumir a diretoria jurídica. No cargo, costumava avalizar as políticas defendidas pelo governo Lula — segundo interlocutores, não por aliança com o partido de Lula, mas por afinidade ideológica. Em votações no STJ, costuma divergir de Isabel Gallotti, identificada com uma ala mais conservadora do Judiciário.

Na semana passada, Cármen Lúcia comemorou a chegada do colega, que já atuava como juiz substituto na Corte — e, agora, deve compor o time da ministra. "Desejo que seja um período de muito trabalho — como é o trabalho aqui —, porém de muitas alegrias também e de muitos aprendizados. Principalmente, sabemos que podemos contar integralmente com a competência e a segurança que Vossa Excelência demonstra em todas as decisões que tem tomado em todos os julgamentos de que tem participado e que já nos tem ajudado", disse Cármen.