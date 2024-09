Assessor de Marçal sobre soco: 'Veio uma fúria, não pensei em mais nada'

Medina nega que o soco tenha sido premeditado. "Não teve nenhuma estratégia para gerar o caos. Não podemos mais passar essa imagem agressiva", diz.

Na versão dele, é a equipe do prefeito que tenta fazer com que "Marçal perca a cabeça". Segundo ele, apoiadores de Nunes também chamaram o candidato do PRTB de "tchutchuca do PCC" na chegada do debate no Flow.

Questionado sobre o bate-boca entre Marçal e Nunes ainda no início do evento, Medina afirma que foi Duda Lima quem provocou Marçal. "Duda chamou o Pablo de tchutchuca. Disse que ele estava roubando o apelido que ele criou. Por isso ele e o prefeito começaram a discutir."

Não vou mais em nenhum debate. Tenho vergonha de ver o Duda, porque o agredi. Nunca bati em ninguém. Vou deixar essa poeira baixar. As pessoas da minha equipe podem me substituir. Não faço essa função de assessorar o Pablo na hora do debate.

Nahuel Medina

TV Cultura

Medina falou também sobre o vídeo em que aparece falando agressivamente após o debate da TV Cultura, quando Marçal tomou uma cadeirada de Datena.