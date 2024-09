CV ataca candidata na terra dos Gomes, e eleição vira caso de polícia no CE

"Esse grupo foi criado com objetivo específico de atingir os eleitores da candidata que participavam de comícios", disse o delegado Marcos Aurélio Elias de França, diretor da Polícia Civil no Interior Norte. "O objetivo era atingir com rojões e, nesse grupo, eles articulavam como iriam fazer os ataques, de que forma e o local. Houve vários atentados a eleitores dessa candidata, inclusive com pessoas feridas. Isso criou, de certa forma, um clima de medo",

Carros da polícia cumprem mandados em Sobral para investigar ação do CV em Sobral (CE) Imagem: Divulgação/PC-CE

Com base nessas informações, no último dia 24, foi deflagrada uma operação para cumprir 17 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão. Três pessoas foram presas e dois suspeitos estão foragidos escondidos em uma favela do Rio de Janeiro, segundo apurou a polícia. Todos eles, diz a polícia, participaram de forma efetiva do planejamento e dos ataques e vão responder pelos crimes.

Os presos na operação têm passagem pela polícia por crimes como lesão corporal, ameaça, violência doméstica, tráfico de drogas e roubo de veículos.

Segundo apurou a coluna, quem articulou o grupo é um homem conhecido como "JJ", que seria o líder do CV em Sobral. A polícia cearense diz que ele é um dos que fugiram para se esconder no Rio, junto com outros líderes da facção, e, de lá, comandam ações.

"Nós acreditamos que, com as prisões, o pleito foi pacificado, e as pessoas podem ter plena segurança de participar do processo eleitoral com tranquilidade."