Candidato babalorixá denuncia à ONU racismo e intolerância religiosa Candidato a vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Pai Dário entregou à ONU (Organização das Nações Unidas) e ao Ministério da Igualdade Racial uma notificação com ataques racistas e de intolerância religiosa sofridos na campanha eleitoral. Babalorixá, negro e gay, o candidato relatou que teve seu carro de campanha, que estava próximo à residência dele, pichado no último dia 17 com ofensas a religiões de matriz africana. Veja o texto completo de Carolina Brígido