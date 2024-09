Eleição transformou todo mundo em técnico de debate e motivo não é bom

A eleição para a prefeitura de São Paulo criou uma nova mania nacional. Agora todo mundo é "técnico" de debate de televisão. Coloca um ao lado do outro, afasta os candidatos, tira a cadeira, coloca a cadeira, deixa brigarem, para que convidar o Pablo Marçal? O mediador não pode agir assim ou assado... Basta ler os comentários nas reportagens sobre o tema para ver que sobram ideias.

Assim como na Copa do Mundo, quando todo brasileiro vira técnico de futebol, a eleição em São Paulo estourou a bolha e tem mexido com as emoções país afora. Duvido que você não tenha um parente ou conhecido que já disse que irá votar em X ou Y, mesmo não votando em São Paulo.

E isso não tem a ver apenas com estarmos falando da maior cidade do país ou com o fato de que o vencedor irá administrar R$ 119 bilhões a partir de 1º de janeiro, o maior volume de recursos da história de São Paulo. Essa eleição ganhou as rodas de conversa porque virou briga de rua e expôs o pior lado de todos.