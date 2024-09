Filho de presidente do PT de Alagoas, advogado recebe R$ 400 mil do partido

O diretório estadual do PT em Alagoas contratou como advogado para as eleições o filho do presidente da sigla no estado. Para isso, a legenda usou quase 40% do R$ 1 milhão destinado a pagar serviços — esse dinheiro foi doado pelo diretório nacional do partido. A escolha causou críticas de militantes e até a desfiliação.

O advogado Guilherme Barbosa, filho do presidente do PT em Alagoas, Ricardo Barbosa, recebeu R$ 399 mil para prestar "serviços advocatícios" ao diretório. Ele é advogado desde 2019.

O repasse foi feito diretamente à empresa individual do advogado, que foi aberta em julho de 2022. Naquele mesmo ano, a empresa recebeu R$ 10 mil do diretório estadual do PT (já presidido por Ricardo) e mais R$ 115 mil de outros candidatos petistas.