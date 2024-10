Embora não integre mais o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), coube ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), intimar o ex-coach Pablo Marçal a prestar depoimento em 24 horas. O candidato precisará explicar a postagem de um prontuário médico falso dizendo que o concorrente na disputa à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, teve um surto psicótico grave decorrente do uso de cocaína. O caso foi parar nas mãos de Moraes por conta das investigações sobre o X, que são de relatoria do ministro. Moraes determinou a suspensão do funcionamento da rede social em 30 de agosto porque a plataforma tinha se recusado a retirar do ar perfis que disseminavam discurso de ódio e informações falsas. Também porque o X não tinha apresentado um representante o oficial no Brasil.