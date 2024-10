Trackings das campanhas indicam queda de Marçal após laudo falso de Boulos

Nos trackings, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) recupera parte dos votos e Boulos permanece estável.

Está prevista para a tarde deste sábado a divulgação das últimas pesquisas Atlas, Quaest e Datafolha. Enquanto a pesquisa Atlas foi realizada antes do laudo médico falso, os levantamentos Quaest e Datafolha ainda estão na rua e devem registrar pelo menos parte do impacto.

A expectativa entre as campanhas é que a pesquisa Atlas aponte um resultado divergente dos trackings, com um segundo turno entre Boulos e Marçal, com Nunes perdendo espaço.

Os especialistas ponderam, no entanto, que é difícil para as pesquisas captarem o impacto do laudo médico, porque o episódio ocorreu muito próximo do pleito. O efeito só deve ser melhor absorvido pelo eleitor no segundo turno, caso Marçal avance na disputa.