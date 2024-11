Para ministros do STF e do TSE, Bolsonaro deve continuar inelegível em 2026 Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) consideram improvável que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) consiga reverter a condição inelegível pela via judicial antes das eleições de 2026. Aliados de Bolsonaro voltaram a ter essa esperança após a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Para aliados políticos de Bolsonaro, o STF não resistirá à pressão de devolver os direitos políticos ao ex-presidente. Veja o texto completo de Carolina Brígido