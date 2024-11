Embora ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) considerem urgente uma decisão que interrompa a ascensão das apostas on line no Brasil, o julgamento está previsto para acontecer somente em 2025. O empecilho para resolver o assunto neste ano está na pauta da Corte, que já está comprometida até dezembro. Está previsto para o fim de novembro o julgamento que deve resultar na regulamentação das plataformas de internet. A discussão sobre a atuação das big techs deve tomar várias sessões e avançar pelo próximo mês. A partir de 20 de dezembro, o Supremo entra em recesso.