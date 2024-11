Jornada de trabalho de 44 horas é herança escravocrata

No entanto, com o avanço tecnológico, com máquinas cada vez mais convivendo com trabalhadores, ou ainda o aparecimento de novos modelos de trabalho, a redução da carga horária torna-se possível e imprescindível.

Segundo Hilton, repensar o modelo de escala trabalhista é também pensar na saúde emocional e mental desses trabalhadores que, muitas vezes, são levados a uma exaustão absurda e uma remuneração ínfima.

Ela tem razão. O Brasil ainda convive com uma série de trabalhos precarizados, insalubres e, em muitos casos, em condições análogas à escravidão.

Não tenho dúvidas de que uma jornada de trabalho de seis dias por semana e apenas um dia para descansar é uma herança escravocrata, cuja exploração de trabalhadores, com a falta de condições mínimas, diminuem a possibilidade de viver uma vida de qualidade.

Precisamos normalizar que há vida além do trabalho

O trabalho não pode nos definir existencialmente. O tempo da escravidão já passou. Se modernizamos as dinâmicas de trabalho, também precisamos modernizar nossa relação com o tempo que damos para o trabalho.