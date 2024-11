PEC contra jornada 6x1 deixou bolsonarismo zonzo e PT atônito

Houve um tempo em que o normal no Brasil era a semana inglesa: cinco dias de trabalho, com folga no sábado à tarde, além do domingo. Hoje, seis dias de ralação e um de folga tornou-se luxo de celetista. Nesse contexto, a semana brasiliense de três dias faz de deputados e senadores aberrações sistêmicas.

Surrado nas urnas, o PSOL encontrou uma pauta antissistema para bombar nas redes sociais. Trocou a agenda identitária por uma PEC impregnada de vida real. Propõe a jornada de quatro dias de trabalho, com três de descanso. A proposta deixou o bolsonarismo zonzo e o petismo atônito.

O ministro petista do Trabalho, Luiz Marinho, comentou a novidade com o mesmo viés sindical que travou o debate sobre a formalização dos trabalhadores de aplicativos. Disse que a escala dos que ainda trabalham dentro do quadrado da CLT é coisa para ser resolvida em convenções e acordos coletivos entre patrões e sindicatos.