Pecuarista prova ser o verdadeiro autor de sucesso infantil de Eliana

No processo aberto contra a empresa de Eliana e a gravadora, o pecuarista Cesar Borges Barbosa, de 71 anos, afirmou que fez a música ainda na infância e que ela foi registrada em um livro chamado "Música para Escola Elementar", lançado em 1962.

Autor é de família com história na música

Barbosa é filho da compositora Cacilda Borges Barbosa, que, de acordo com o processo, colaborou com projetos de Heitor Villa Lobos e foi diretora do Serviço de Música do Rio de Janeiro.

O pecuarista afirmou no processo que reside no interior do Rio, na cidade de Valença, que nem possui internet em sua casa, e que somente recentemente soube que Eliana havia gravado a canção, "sem autorização, identificação de autoria ou remuneração", com idêntica melodia e adaptações na letra.

A música até hoje é comercializada nas plataformas digitais.

Barbosa disse à Justiça que enviou uma notificação sobre o uso irregular da obra, mas que ninguém se dignou a responder.