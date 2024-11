Pauta do STF adia julgamento das bets para 2025, mas pode vir liminar antes

"Vamos avaliar se antes do julgamento do mérito haverá necessidade da chamada providência jurídica", afirmou. Antes disso, Fux pretende conversar com representantes do Executivo e do Legislativo.

O ministro demonstrou preocupação depois de ter ouvido especialistas na audiência pública. "Os problemas que foram aqui aventados, relativos às comunidades carentes, aos problemas mentais e aos outros graves problemas que foram destacados, leva-nos à ideia de que este julgamento tem que ser urgente", concluiu.