Livro com Barroso e Gilmar mostra impactos econômicos de decisões judiciais Um grupo de juristas compilou doze processos analisados recentemente por tribunais superiores para responder a uma questão intrigante: qual o custo das decisões tomadas pelos juízes? O resultado da investigação está no livro "Decisões judiciais e suas consequências econômicas e sociais". Entre os autores dos textos, estão os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, e Gilmar Mendes. A obra será lançada nesta quarta-feira (13) às 18h na biblioteca do STF. No prefácio, Barroso resumiu como o juiz leva em conta o peso das consequências econômicas ao julgar uma causa. "Como tenho costume de dizer, para ver se uma decisão é justa, precisamos saber quem paga a conta", anotou. Veja o texto completo de Carolina Brígido