Aliados citam caso de 1995 em defesa de anistia de Bolsonaro

Neisser diz que os casos Bolsonaro e Lucena têm similaridade, "mas a lei mudou, a sociedade mudou, a interpretação do direito, os ministros". "Não se trata de dizer que o Supremo violaria a sua jurisprudência se decidisse de forma contrária. Não dá para dizer que uma jurisprudência formada por um corpo de ministros inseridos em outra sociedade teria que ser respeitada."

Tentativa de golpe em 8 de Janeiro

Ainda que o caso Lucena seja de senador e Bolsonaro seja ex-presidente, o fundamento da inelegibilidade é o mesmo quando há condenação da Justiça Eleitoral. É diferente do que aconteceu com Dilma Rousseff e Fernando Collor, ex-presidentes que sofreram impeachment e cujos processos correram na esfera do direito constitucional.

A inelegibilidade de Bolsonaro não está diretamente ligada aos processos que tramitam no STF relativos à tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023.

Ele está proibido de concorrer por duas condenações anteriores a esta data: uma reunião com embaixadores em julho de 2022, quando atacou, sem provas, a credibilidade do sistema eleitoral, e pelo uso eleitoral das comemorações do 7 de Setembro de 2022.

A Câmara começou a discutir um projeto de anistia para os condenados no 8 de Janeiro. No caso de Bolsonaro, presidentes de partidos aliados têm dito que não adiantaria entrar neste tema agora, já que ele não foi nem sequer denunciado no processo.