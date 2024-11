Novo Manhattan: Trump usa Musk para detonar bomba atômica contra democracia

Acontece que Musk tem negócios multibilionários com o governo americano, que passam pelo crivo das agências federais, as mesmas que ele próprio estará encarregado de reestruturar. No dia 12 de agosto, o dono da X fez em sua rede social uma "live" com o então candidato republicano. Ali se esboçou a ideia de se criar esse aparelho privado encarregado de governar o governo. Apontou os gastos públicos excessivos. Trump concordou com ele e exaltou a sua capacidade de "fazer cortes". Era uma referência à razia que Musk promoveu na X, eliminando muito especialmente a estrutura para coibir as campanhas de desinformação e de propagação do ódio.

3, 2, 1... e dirá alguém que Musk, afinal, é um grande empresário e sabe tudo sobre eficiência, como se a finalidade de uma empresa e o objetivo de seus controladores fossem comparáveis às atividades de um governo.

Estados organizados, também o americano, têm uma estrutura burocrática estável e conseguem, muitas vezes, controlar as sandices dos governante de turno. Trump se indispôs mais de uma vez com essa burocracia no seu primeiro mandato. No lance mais estrepitoso — e derradeiro —, queria mobilizar as Forças Armadas contra a eleição de Joe Biden, promovendo mudanças no alto escadão do Pentágono, sonhando com uma virada de mesa.

Recebeu. no dia 11 de novembro de 2020. um pito público de Mark Miley, então chefe do Estado Maior das Forças Armadas, durante a inauguração do Museu do Exército:

"Somos únicos entre os militares. Não fazemos juramento a um rei ou rainha, a um tirano ou a um ditador. Não fazemos juramento a um indivíduo. Não fazemos juramento a um país, a uma tribo ou religião. Fazemos um juramento à Constituição. E cada soldado representado neste museu, cada marinheiro, aviador, fuzileiro naval, guarda costeiro, cada um de nós protegerá e defenderá esse documento, independentemente do custo pessoal."

Miley estava ao lado de Christopher Miller, que havia sido nomeado secretário interino da Defesa dois dias antes, substituindo Mark Esper. Trump estava furioso com Esper desde junho daquele ano, quando se negou a usar as Forças Armadas para reprimir protestos contra o racismo. Nota: na campanha eleitoral, ele voltou a falar em usar tropas para coibir manifestações de oposição.

O futuro secretário de Defesa, diga-se, já foi escolhido: trata-se de Pete Hegseth, veterano de guerra, que é hoje apresentador da Fox News. É um homem dos irmãos Koch, a família de bilionários republicanos. Hegseth foi diretor-executivo da "Concerned Veterans for America", associação financiada pelos... Koch.