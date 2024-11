Livro com Barroso e Gilmar mostra impactos econômicos de decisões judiciais

Segundo nota dos organizadores, a professora de Direito da UnB (Universidade de Brasília) Amanda Flávio de Oliveira e o juiz federal de Porto Alegre Guilherme Mendes Resende, a obra é uma tentativa de construir pontes entre o direito e a economia. Segundo eles, esses dois mundos "muitas vezes parecem falar línguas diferentes, mas, juntos, podem oferecer soluções mais eficazes, eficientes e justas para os grandes e pequenos problemas contemporâneos".

Ainda de acordo com os organizadores, o trabalho foi guiado pela crença de que "a Análise Econômica do Direito pode lançar luz sobre decisões judiciais que, por vezes, são vistas apenas por seus aspectos jurídicos, ignorando suas vastas repercussões econômicas e sociais".

O texto que leva a assinatura de Barroso, em parceria com Guilherme Mendes Resende, analisa a extinção da execução fiscal de baixo valor, uma decisão tomada pelo STF para incentivar o uso de alternativas que têm se mostrado mais eficientes na recuperação de créditos fiscais.

"Este capítulo não apenas destaca a necessidade de desonerar o sistema judiciário de maneira racional, mas também propõe soluções práticas que melhoram a eficiência na recuperação de créditos fiscais, demonstrando os benefícios econômicos de alternativas extrajudiciais, como o protesto de certidões de dívida ativa", observou Barroso.

O capítulo de autoria de Gilmar Mendes, escrito em parceria com o conselheiro do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) Victor Oliveira Fernandes, trata do julgamento no STF sobre a chamada Lei Geral das Antenas. A legislação fixa gratuidade do direito de passagem em vias públicas, faixas de domínio e outros bens públicos de uso comum para a implantação de infraestrutura de telecomunicações.

Em outros capítulos, são analisados impactos econômicos e sociais de outras decisões - como a que fixou o piso salarial de enfermagem, a aplicação do princípio da insignificância para descriminalizar casos de contrabando de cigarros e a que discutiu o homeschooling no Brasil.