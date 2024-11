Trump faz disparar consultas para deixar EUA e movimento LGBTQI+ vive medo

David é amigo de Caetano Veloso e Gilberto Gil desde os anos em que os três moraram em Londres, na década de 70. "Caetano colocava um disco de João Gilberto numa vitrola que ele tinha e me fazia ler a letra para aprender português", contou.

David Linger, em retrato Imagem: Arquivo pessoal

Hoje, David diz viver uma encruzilhada. "Se as coisas piorarem, eu não ficarei", afirmou. O americano sabe o que significa uma perseguição. Judeu, sua família tem origens na Polônia e na República Tcheca. "Muitos morreram nos campos de concentração. Em 1938, porém, insistiam que nada iria ocorrer", lamentou.

Para ele, são os "sinais invisíveis" os que mais preocupam. "Não é uma paranoia", disse.

Casado com Mark, David contou que optou por cancelar uma viagem que fariam para a Luisiana, um estado no Sul com um forte componente ultraconservador. "Não sei mais se vou me sentir em segurança", justificou.

"Eu não sei para onde isso vai caminhar. Abriu-se uma fresta que pode não fechar mais. Não sei o que fazer", admitiu. "Os EUA sempre foram racistas e antissemita, e a maioria branca sempre houve um medo do outro. Hoje, vivemos uma apoteose disso. As pessoas não precisam mais esconder que odeiam o outro", constatou David.