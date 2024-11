A descoberta de um plano para executar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve adiar a conclusão da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado que corre no STF (Supremo Tribunal Federal). Entre os alvos da apuração estão o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares da alta patente suspeitos de terem tramado para anular o resultado das eleições de 2022. Na avaliação de integrantes do STF, com mais elementos trazidos à tona sobre o caso, o mais provável é que a investigação ganhe fôlego e seja prorrogada. Antes da nova revelação, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, tinha dito a interlocutores que pretendia apresentar denúncia ao STF contra autoridades suspeitas de terem planejado o golpe após as eleições municipais.