Golpe pifado previa adorno tétrico de uma carnificina!

Fernandes era o número dois da Secretaria-Geral da Presidência. Participou como ministro interino da reunião em que Bolsonaro foi filmado rosnando para a democracia, em julho de 2022, antes do primeiro turno. Foi nesse encontro que o general Augusto Heleno disse que, "se tiver que virar a mesa é antes da eleição", pois "não vai ter revisão do VAR".

O general Mario Fernandes, agora preso, engrossou o mesmo coro vadio: "...É muito melhor assumir um pequeno risco de conturbar o país [...], para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior de conturbação no 'the day after', né? Quando a fotografia lá for de quem a fraude determinar". A PF revela que o "day after" do general e seus comparsas incluía uma carnificina. Faltou adesão da tropa.