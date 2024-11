Coronel suspeito de planejar matar Lula foi preso por envolvimento no 8/1

No Rio de Janeiro, foram presos o general de brigada Mario Fernandes, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, além de Martins de Oliveira. Eles estavam na capital fluminense para a cerimônia de formatura exatamente de uma turma de Forças Especiais e não tinham relação com a segurança do G20, segundo uma fonte da cúpula do Exército.

O general de brigada da reserva Mario Fernandes trabalhou no gabinete do deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ), ex-ministro da Saúde no governo Bolsonaro.

Mario Fernandes é general da reserva Imagem: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em Goiânia, foi conduzida busca e apreensão nas residências do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo e do capitão Lucas Guerellus, sendo o primeiro preso em estabelecimento militar.

Fontes da cúpula militar explicaram à coluna que os militares da ativa suspeitos de planejar a morte de Lula podem acabar excluídos das Forças Armadas.

O rito ocorre ao final do processo na Justiça comum. Se forem condenados, o STM (Superior Tribunal Militar) é quem determina a exclusão da carreira.