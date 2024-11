Polícia identifica nome de suspeito de ser olheiro em morte de Gritzbach

Os policiais conseguiram novas imagens sobre a dinâmica do crime e também do Gol preto usado na ação. O veículo dá três voltas no entorno do setor de desembarque do terminal 2. Depois para atrás de um ônibus estacionado da GCM (Guarda Civil Metropolitana).

O Gol preto pertencia a uma mulher, moradora no Conjunto Habitacional Teotônio Vilela, na região de Sapopemba, na zona leste paulistana. Ela vendeu o carro para um homem. O novo proprietário foi ouvido no DHPP e a participação dele no crime foi descartada.

Semana decisiva

A força-tarefa criada para investigar o assassinato de Gritzbach fará uma coletiva hoje para dar mais detalhes das investigações. Há expectativa de que ficaram prontos os testes de DNA relacionados aos materiais genéticos e digitais coletados no Gol preto e nas armas e objetos abandonados pelos atiradores.

Agentes da força-tarefa afirmaram que peritos da Polícia Científica coletaram materiais suficientes para realizar os exames. O DNA é uma ferramenta essencial para a perícia e será usado para tentar identificar os autores do crime.

Os peritos também irão analisar os telefones celulares apreendidos com os cinco policiais militares da escolta de Gritzbach, incluindo o do soldado Samuel; da namorada do empresário; do motorista Danilo Lima Silva, 35; e o aparelho da própria vítima.