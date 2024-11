Governo pede desculpas a ex-funcionários da Panair, fechada pela ditadura A Comissão de Anistia, ligada ao Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, aprovou nesta sexta-feira (29) um pedido de desculpas aos cerca de 4 mil ex-funcionários da extinta Panair do Brasil, fechada em 1965 pela ditadura militar. O grupo entrou com pedido de anistia coletiva para que o Estado brasileiro reconhecesse que errou ao obrigar a empresa aérea a encerrar suas atividades. Fundada em 1929, a Panair foi perseguida pela ditadura militar em decorrência de perseguição política sofrida pelos sócios proprietários. A decisão foi tomada com um placar de sete votos e uma abstenção. Veja o texto completo de Carolina Brígido