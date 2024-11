'Abin paralela' pôs Itaú e STF em complô contra urnas e 'jogou pros doidos'

No dia seguinte, 7 de agosto de 2021, Giancarlo compartilha os prints das publicações na rede social X (antigo Twitter), com o resultado da campanha de desinformação, contendo diversos ataques e vínculos inverídicos contra ministros do STF.

Postagens com ataques a urnas envolvendo a Positivo Imagem: Reprodução/PF

Postagens com ataques a urnas envolvendo o Itaú Imagem: Reprodução/PF

O perfil Veritas Bureau Brasil publicou uma sequência de posts questionando "o que está por trás" do fato de a Positivo ter vencido a licitação do TSE para fornecer parte das urnas eletrônicas.

Ainda relaciona a participação acionária do Itaú na empresa com os ministros do STF, faz acusações sobre "crimes de responsabilidade e tráfico de influência" e associa as informações a uma reportagem sobre uma doação em 2013 por parte de Maria Alice Setúbal, herdeira do banco Itaú, ao instituto que Marina Silva fundou para desenvolver projetos de sustentabilidade. Em 2014, Setúbal coordenou o programa de governo de Marina Silva à Presidência.