Banqueiros pedem a Haddad para descontaminar pacote do marketing eleitoral

Os presidentes dos maiores bancos do país pediram ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um esforço para "descontaminar" o pacote de ajuste fiscal do "marketing eleitoral" do governo.

O apelo foi feito em uma reunião reservada nesta sexta-feira antes do início do almoço anual da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Segundo apurou a coluna, os banqueiros disseram ao ministro que o anúncio do pacote fiscal, feito em conjunto com a correção da tabela do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física), tornou-se "marketing eleitoral" do governo.