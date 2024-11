Desembargadora ataca cotas em julgamento: 'Infelizmente tem de cumprir lei'

Pelo menos dois estudos mostram que, ao contrário, os cotistas têm melhor desempenho e terminam mais os cursos de graduação que os não cotistas.

Em outubro, o Censo Escolar 2023 revelou que os estudantes que acessaram a educação superior federal por meio de cotas tiveram uma taxa de conclusão 10% maior que a de não cotistas em uma década (2014 - 2023): 51% dos cotistas, e 41% dos não cotistas.

Já outro estudo publicado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), assinado pelos pesquisadores Alexandre Nogueira Mugnaini Junior e Marina Silva da Cunha em 2022, mostra que o desempenho acadêmico deles é melhor que o dos demais.

Na estimativa para todos os estudantes, os resultados foram significativos - eles evidenciam que, no longo prazo, o desempenho dos estudantes cotistas é melhor do que o dos não cotistas, mesmo se seus pais não têm o ensino superior. Assim, alunos que ingressaram com cotas, comparados aos seus pares, mostraram desempenho melhor, principalmente se são os primeiros da família a ingressar no ensino superior.

Estudo do Ipea

Cartas na USP sobre cotas Imagem: Jornal da USP

Entidades repudiam

A fala da desembargadora foi repudiada em nota pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) na Bahia: "manifestações que afrontam direitos fundamentais não podem ser confundidas com liberdade de expressão, ainda mais quando emanadas por uma representante do Poder Judiciário."