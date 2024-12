A expectativa no Judiciário e no governo Lula é que o presidente escolha somente em 2025 os dois novos ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça). Enquanto isso, os seis candidatos acirram a campanha e pedem ajuda a pessoas próximas de Lula - entre eles, os ministros Flavio Dino e Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal). Outros ministros da Corte também foram procurados na tentativa de influenciar na nomeação. Dino e Zanin são os mais visados pelos candidatos por serem os escolhidos por Lula para o Supremo no mandato atual.