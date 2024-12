Queda de ponte atrasa contrato bilionário de aliado de Alcolumbre

Nas mãos de um grupo controlado pelo suplente do senador Davi Alcolumbre (UB-AP), Breno Chaves Pinto, está um contrato que já foi aditivado 14 vezes, superando R$ 1 bilhão em gastos desde 2011, para pavimentar rodovias do interior do Amapá.

Os atrasos e o aumento do valor do contrato, estimado inicialmente em R$ 378 milhões, já foram alvos de investigações do MP-AP (Ministério Público do Amapá), e agora voltaram à mira das autoridades devido a um acidente em uma das obras.

No trajeto de oito horas de Macapá a Oiapoque, indo do sul para o norte do Amapá, há uma bifurcação. É possível passar pelo município de Amapá (AP), cruzando uma ponte de madeira sobre o igarapé Meruoca, ou seguir pela rodovia federal.