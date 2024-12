André Mendonça ecoa voz dissonante em votações sobre golpe e ataque ao STF Saiu de André Mendonça a única voz dissonante no STF (Supremo Tribunal Federal) em dois votos proferidos na sexta-feira (13). Primeiro, o ministro declarou que o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ) não tem direito ao foro especial e, portanto, não poderia ser julgado na Corte. Antes dele, os outros dez ministros já tinham votado pela condenação do ex-parlamentar. Em outra votação, Mendonça defendeu sozinho a tese levantada pela defesa de Jair Bolsonaro de que Alexandre de Moraes estaria impedido para conduzir os inquéritos decorrentes da tentativa de golpe de Estado. Isso porque o próprio Moraes seria uma das autoridades a serem assassinadas, de acordo com o plano descoberto pela Polícia Federal. Veja o texto completo de Carolina Brígido