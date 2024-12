Carta a Derrite: Matar não é defender direitos humanos, é seu fracasso

Ou se trata de uma demonstração de sua ignorância em relação aos direitos humanos ou um ato deliberado que pressupõe que alguns humanos não têm direitos.

Ao longo dos anos, a violência da polícia brasileira foi sempre apresentada no exterior como um exemplo a não ser seguido. Um exemplo do fracasso em dar segurança a uma sociedade. Um exemplo do péssimo uso do estado como garantia da ordem.

Dados do Ministério Público indicaram que houve um salto de 98% nas mortes por PMs em São Paulo entre 2022 e 2024. Justamente no governo de Tarcísio de Freitas. Foram mais de 700 mortes apenas em 2024.

"Ah, mas são todos bandidos", ecoa pelos corredores. Tanto o senhor como as famílias das vítimas sabem que isso não é verdade. E ainda que fossem, em qual artigo da Constituição fica estabelecido que seus direitos são suspensos para permitir que o estado mate? E como isso ajuda a, de fato, construir uma sociedade realmente segura?

No combate ao crime, a realidade é que dá trabalho não matar. Para uma polícia, isso exige investigação, investimentos, treinamento, preparação e capacidade de atuação.

Ao evocar o conceito de direitos humanos para descrever a polícia brasileira, o senhor busca formas de justificar a brutalidade e revela que tem na violência a única arma para estabelecer uma suposta ordem. E não a Justiça.