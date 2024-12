'Resgate' em presídio mirou líder de facção que desafiava polícia na Bahia

A ousadia do denunciado desafiar o sistema repressivo do Estado era constante em total afronta aos órgãos de segurança pública, andava armado com duas pistolas de uso restrito, uma de calibre 9 mm Luger e a outra de calibre 45, propalando que iria "matar policiais", referindo-se a estes como "vermes" - isto, enquanto desenvolvia planos para adquirir um fuzil semi-automático calibre 7.62, para facilitar as suas pretensões.

Sentença

Segundo denunciou o MPBA, Dadá e sua companheira, conhecida "Naninha", se articularam "alugando vários imóveis, como depósito de drogas." Nesse caso, ele foi condenado a 12 anos, nove meses e 27 dias de prisão.

Conjunto Penal de Eunápolis (BA), onde houve o resgate Imagem: Seap/Divulgação

Sobre a facção

Com nome inspirado no PCC, o PCE que entrou é conhecido por atuar na região de Eunápolis e na região conhecida como Costa do Descobrimento (que inclui os municípios de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Belmonte).

Ela tem relações com o PCC, de quem compra drogas para revender na região. O principal grupo rival da facção é a Mercado do Povo Atitude, a MPA, que também tem forte atuação na região.