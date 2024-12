Oito dos onze ministros vão trabalhar durante o recesso do STF (Supremo Tribunal Federal), que começa na sexta-feira (20). A praxe era o presidente, Luís Roberto Barroso, e o vice, Edson Fachin, se revezarem durante o plantão para a tomada de decisões consideradas urgentes. Mas outros seis ministros anunciaram que também estarão em atividade. Flavio Dino estará a postos para tomar decisões, se for necessário, sobre as emendas parlamentares. Ele primeiro vetou o pagamento das emendas até que o Congresso Nacional apresentasse uma proposta que garantisse a transparência nas execuções. No início do mês, ele impôs condições para a liberação dos pagamentos até o fim do ano.