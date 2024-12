Após prisão, Braga Netto contrata advogado que defendeu Dirceu no mensalão

A família do general Walter Braga Netto, ex-ministro e ex-candidato a vice de Jair Bolsonaro, decidiu trocar sua equipe de defesa após ele ter sido alvo de prisão preventiva no inquérito do plano de golpe. Ele foi preso no último sábado (14).

Foi contratado o advogado criminalista José Luís de Oliveira Lima, conhecido como Juca. Experiente no direito penal, ele defendeu o ex-ministro petista José Dirceu no julgamento do mensalão no STF (Supremo Tribunal Federal).

Também advogou para nomes como o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, que fez uma delação premiada implicando o presidente Lula na Lava Jato, e o ex-assessor presidencial José Yunes, que era próximo de Michel Temer.