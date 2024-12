Cunhada de senadora suplente de Dino ganha cargo de R$ 28 mil no Senado

Procurada, a assessoria da senadora disse que Camila "exerce suas funções em estrutura administrativa distinta [do gabinete da senadora], afastando qualquer alegação de nepotismo".

Tudo em casa

A maioria dos assessores comissionados da parlamentar está lotada no seu escritório de apoio em São Luís (MA), e não no Senado, em Brasília — são 14 pessoas no Maranhão e nove na capital federal.

Entre os assessores, está Assenção de Maria Dias, com remuneração de R$ 5.600. O gabinete da senadora diz que ela "possui uma relação colateral distante com os ascendentes da senadora" e que "tal relação não se enquadra em nenhuma das hipóteses vedadas pela Súmula Vinculante nº 13". Em 2018, ela estava lotada na Assembleia Legislativa do Maranhão.

Laços de família

A senadora é casada com o deputado estadual do Maranhão Othelino Neto (Solidariedade). O partido dele, comandado por sua irmã, ingressou no STF acusando o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), de nepotismo cruzado.



Quando era secretário de Meio Ambiente do governo estadual, a mãe de Othelino foi nomeada chefe de gabinete.