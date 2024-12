Emendas, golpe e caso de venda de sentenças: STF planeja recesso sem férias

Cristiano Zanin vai aproveitar o recesso para dar continuidade às investigações sobre o suposto esquema de venda de sentenças no STJ (Superior Tribunal de Justiça). Até agora, as apurações apontaram para a comercialização de decisões de gabinetes de cinco ministros do tribunal. O caso tramita sob sigilo.

Também vão trabalhar no recesso Alexandre de Moraes, André Mendonça, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Eles pretendem tomar decisões em todos processos dos quais já são relatores, se for necessário.

Moraes conduz as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado e aguarda manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, sobre denúncia contra autoridades envolvidas na trama - entre elas, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Tradicionalmente, apenas o presidente e o vice atuavam no plantão, que vai até o primeiro dia útil de fevereiro. Com isso, cabia a eles a tomada de decisões urgentes em processos relatados por colegas. Nos últimos anos, outros ministros têm preferido trabalhar no período. A mudança diminui os poderes do presidente do tribunal e dão aos próprios relatores controle sobre os processos.

Neste ano, apenas Kassio Nunes Marques, Cármen Lúcia e Luiz Fux vão tirar férias.