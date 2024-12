Caso Gritzbach: PF apura em um mês o que a Polícia Civil não fez em 2 anos

Em 30 dias de de investigação, a PF chegou aos nomes de dois acusados que estiveram no cativeiro e não foram identificados no inquérito do DHPP. Um deles é Diego dos Santos Amaral, o Didi, e o outro Emílio Carlos Gongorra Castilho, o Bill, também conhecido como Cigarreiro.

Mandantes do assassinato

As investigações da PF indicam que os dois são suspeitos de serem os mandantes da morte de Gritzbach, Diego é primo de Kauê do Amaral Coelho, 29, apontado como o olheiro que ficou no saguão do terminal 2 do aeroporto, viu Gritabach desembarcar e avisou os atiradores do lado de fora.

Nas delações feitas ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), Gritzbach só sabia o apelido de Cigarreiro, mas contou que ele era um dos mais violentos no cativeiro e o ameaçava de morte o tempo todo. A PF tem as fotos, qualificação, processos e folha de antecedentes de Emílio Carlos.

Gritzbach revelou aos promotores de Justiça que Cigarreiro corrompia policiais civis e inclusive tinha até "a chave" do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). O inquérito do sequestro dele começou no DHPP e, seguiu para o Deic onde foi arquivado.

Os policiais federais apuraram que também estiveram no cativeiro de Gritzbach o investigador Marcelo Ruggieri, o Xará; o cocunhado dele, Robinson Granger de Moura, o Molly; Danilo Lima de Oliveira, o Tripa; Cláudio Marcos de Ameida, o Django; e Rafael Maeda Pires, o Japa.