O primeiro dia da Convenção Nacional Democrata de 2024, que endossará oficialmente Kamala Harris como candidata à presidência dos Estados Unidos, foi marcado por discursos poderosos que consolidaram a narrativa do partido para esta eleição. Hillary Clinton e Joe Biden se destacaram não apenas pela recepção calorosa que receberam, mas também pela forma como ajustaram suas falas para energizar a base democrata, criticar Donald Trump e reafirmar o compromisso do partido com a democracia. Hillary Clinton foi ovacionada de maneira impressionante, destacando-se por um discurso cheio de energia e convicção, em nítido contraste com a figura mais controlada e, por vezes, criticada como "robótica" que se apresentou em 2016. Desta vez, Clinton foi enfática em sua reverência a Joe Biden, agradecendo pelo seu serviço e por ter defendido as instituições do país em um momento crítico.