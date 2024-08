Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra: as máfias italianas parceiras do PCC

Apesar da distância, os Torsi e Mizael, mesmo atrás das grades e em países diferentes, mantiveram os vínculos de amizade. Segundo a polícia paulista, os irmãos italianos foram os pioneiros a incentivar o PCC a atuar como empresa e conquistar a hegemonia do tráfico internacional de drogas no Brasil.

Nos anos 2000, o Primeiro Comando da Capital tornava-se um dos maiores exportadores de cocaína do Brasil para a Europa, via portos, e já atuava ao lado de outro grupo mafioso, o maior e mais temido da Itália: a 'Ndrangheta, sediada na região da Calábria.

Grandes narcotraficantes do PCC, como André Oliveira Macedo, o André do Rap, criaram vínculos com mafiosos da 'Ndrangheta. Criminosos italianos fugiram para o Brasil com uma missão: atuar lado a lado com a facção criminosa paulista nas remessas de drogas para países europeus.

Alguns mafiosos do grupo calabrês não tiveram muita sorte a acabaram nas garras da Polícia Federal do Brasil. Nicola Assisi e o filho Patrick Assisi foram presos em julho de 2019 na Praia Grande, Baixada Santista, onde viviam na cobertura de um luxuoso edifício.

Condenado a 103 anos na Itália, Rocco Morabito, conhecido como o "Rei da Cocaína" de Milão, e o comparsa Vincenzo Pasquino, integrantes da máfia calabresa, foram presos por agentes federais em 24 de maio de 2021 no flat Ecco Summer, na Praia de Tambaú, em João Pessoa.