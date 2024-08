Justiça contraria laudo e absolve Roberto Carlos da acusação de plágio

"As duas obras aproveitam estruturas melódicas inseridas dentro do estilo musical da época em que foram concebidas, assim, é evidente que as músicas terão intervalos melódicos semelhantes, mas as diferenciações para encaixe com letra, ritmo e harmonia se fazem relevantes, já que são elas que permitem distinguir obras de um mesmo segmento artístico", declarou na sentença.

"Ou seja, naquilo que são semelhantes, não há demonstração de originalidade."

Professora ainda pode recorrer

A professora, que exigia uma indenização por danos morais e materiais, ainda pode recorrer da decisão.

Roberto Carlos se defendeu no processo afirmando que a acusação era "fantasiosa" e que uma "narrativa ficcional como a feita pela autora do processo é profundamente ofensiva a sua honra". Afirmou também que "sua carreira se pautou pela extrema correção de procedimentos, inclusive no respeito aos direitos autorais".

A defesa de Roberto Carlos declarou ainda que, ao longo de sua trajetória, o cantor lançou dezenas de jovens compositores desconhecidos, gravando suas músicas.