Assessoras de Lira e Alcolumbre controlam R$ 10 bi em emendas

Ao contrário do que ocorre com emendas parlamentares comuns, a distribuição desse dinheiro é desigual, privilegiando quem tem poder político. Municípios apadrinhados pelo chamado "alto clero" do Congresso são privilegiados.

Os presidentes das comissões da Câmara e do Senado indicam o destino dessas emendas em ofícios ao Executivo, mas a planilha com as cidades que serão beneficiadas chega pronta para eles.

As indicações funcionam da seguinte forma:

Líderes partidários compilam pedidos dos deputados e senadores de seus partidos, além dos seus próprios, e os enviam às assessoras de Alcolumbre e Lira;

A assessoria compila as indicações, acrescenta pedidos dos presidentes das Casas e elabora a divisão das emendas;

Presidentes de comissões, que ganharam seus cargos em negociações políticas, recebem instruções das assessoras, e então encaminham ofícios ao Executivo.

Alcolumbre mantém o poder sobre a distribuição de indicações "informais" de emendas, de relator e de comissão, desde quando era presidente do Senado. Hoje, cumpre esse papel em acordo com Rodrigo Pacheco (PSD-MG), atual presidente da Casa.

Em seu gabinete, há duas assessoras responsáveis por administrar as planilhas: sua chefe de gabinete, Ana Paula de Magalhães Albuquerque Lima, e a assessora Cláudia Luiza Rezende Regina.