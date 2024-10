As eleições presidenciais norte-americanas de 2024 prometem ser um dos momentos mais decisivos da história política recente do país. Há pouco mais de uma semana para o pleito, cinco fatores cruciais são aqueles que determinarão seu resultado - cada qual com complexidades próprias que merecem análise e atenção. O primeiro e mais evidente ponto é, obviamente, a batalha pelos "swing states", um quebra-cabeça estratégico particularmente interessante. A disputa de 2024 concentra-se em sete estados específicos: Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin.