Os 5 pilares que definirão a eleição presidencial dos EUA em 2024

Essa margem estreita tem implicações profundas para as estratégias de campanha - enquanto Harris concentra esforços na chamada "Muralha Azul" do Meio-Oeste (Pensilvânia, Wisconsin e Michigan), Trump foca no "Cinturão do Sol" (Geórgia, Carolina do Norte e Arizona). O realinhamento demográfico nestes estados, especialmente nas áreas suburbanas, pode ser decisivo.

Um segundo fator fundamental é o comportamento do eleitorado masculino negro, que apresenta uma das transformações mais significativas no panorama eleitoral recente. Uma pesquisa abrangente conduzida pelo Pew Research Center revela que o apoio deste grupo ao Partido Republicano cresceu de 5% em 2008 para 19% em 2020.

Esta mudança é particularmente significativa em estados como Geórgia e Michigan, em que comunidades negras urbanas têm peso decisivo. O fenômeno reflete uma complexa interseção de fatores econômicos e sociais, com pesquisas apontando que questões como empreendedorismo e segurança pública têm ganhado relevância crescente neste segmento do eleitorado.

O terceiro elemento crucial é a dinâmica entre o voto motivado por entusiasmo e o voto de rejeição. Pesquisas da Gallup indicam que o nível de polarização partidária atingiu níveis históricos, com 82% dos eleitores reportando que votarão "contra" um candidato em vez de "a favor" de outro. Esta dinâmica tem implicações profundas para as estratégias de mobilização e pode definir o engajamento e a fidelidade do eleitorado em estados-chave.

O quarto aspecto é, portanto, o comparecimento eleitoral, que ganhou nova complexidade com as mudanças nas leis eleitorais estaduais. O U.S. Census Bureau documentou que nas últimas três eleições presidenciais, a participação variou significativamente: 61,8% em 2012, 61,4% em 2016 e 66,8% em 2020.

É importante lembrar que desde 2020, 18 estados aprovaram novas leis que afetam o acesso ao voto, incluindo mudanças nos requisitos para identificação do eleitor e no voto antecipado. O impacto destas alterações ainda é incerto, mas pode ser especialmente relevante em estados com histórico de margens apertadas.